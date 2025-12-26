DTSO Başkanı Kaya'dan gündeme ilişkin açıklama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kaya, DTSO Meclis Toplantısı'nda Diyarbakır ve bölgenin ekonomik geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, silahların susması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun önemli olduğunu belirtti.

Sürecin yasal ve kurumsal düzenlemelerle desteklenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini bildiren Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tüm ülkeye ciddi ekonomik kazanımlar sağlayacağını, güvenlik harcamalarının azalmasıyla kaynakların yatırıma, üretime ve istihdama yönlendirilebileceğini kaydetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısının açılması gerektiğini belirten Kaya, "Kapılar açılırsa ticaret hızlanır, istihdam artar ve Türkiye bölgesel pazarda güçlü bir konum elde eder. Kapalı kalırsa bu fırsatları başkalarına kaptırırız." dedi.