Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DTSO Başkanı Kaya'dan gündeme ilişkin açıklama

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        DTSO Başkanı Kaya'dan gündeme ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kaya, DTSO Meclis Toplantısı'nda Diyarbakır ve bölgenin ekonomik geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, silahların susması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun önemli olduğunu belirtti.

        Sürecin yasal ve kurumsal düzenlemelerle desteklenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini bildiren Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tüm ülkeye ciddi ekonomik kazanımlar sağlayacağını, güvenlik harcamalarının azalmasıyla kaynakların yatırıma, üretime ve istihdama yönlendirilebileceğini kaydetti.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısının açılması gerektiğini belirten Kaya, "Kapılar açılırsa ticaret hızlanır, istihdam artar ve Türkiye bölgesel pazarda güçlü bir konum elde eder. Kapalı kalırsa bu fırsatları başkalarına kaptırırız." dedi.

        Diyarbakır'ın turizm ve ticaret açısından hızla büyüyen bir kent olmasına rağmen mevcut sefer sayılarının ihtiyacı karşılamadığını dile getiren Kaya, özellikle Erbil'e direkt uçuşların olmamasının iş dünyasını karayoluna ya da İstanbul aktarmasına mecbur bıraktığını bildirdi.

        Bu durumun ciddi zaman ve maliyet kaybına yol açtığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olabilecek potansiyele sahip. Ancak yetersiz uçuşlar bu potansiyelin önünü tıkıyor. Ulaşım güçlenmeden kalkınmadan söz edemeyiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Yılbaşı öncesi sahte alkol alarmı: "Bir kadeh hayatınızı söndürmesin"
        Yılbaşı öncesi sahte alkol alarmı: "Bir kadeh hayatınızı söndürmesin"
        Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözalt...
        Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözalt...
        Bir kadının öldüğü, bir çocuğun ağır yaralandığı saldırının altında "sosyal...
        Bir kadının öldüğü, bir çocuğun ağır yaralandığı saldırının altında "sosyal...
        Diyarbakır'da bebeğini 4'üncü kattan atan anne, tedavisi için Elazığ'a sevk...
        Diyarbakır'da bebeğini 4'üncü kattan atan anne, tedavisi için Elazığ'a sevk...
        Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin cinayet şüphelisi kapıcıya gözaltı
        Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin cinayet şüphelisi kapıcıya gözaltı
        41. yıla özel indirime yoğun ilgi gördü
        41. yıla özel indirime yoğun ilgi gördü