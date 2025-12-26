Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

        26.12.2025 - 12:28
        Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede dün çöp poşetinin içerisinde 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) gözaltına alındı.

        Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu görmüş, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlenmişti.

        Eşinin, önceki gün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti.

