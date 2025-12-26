Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Eşinin, önceki gün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu görmüş, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlenmişti.

