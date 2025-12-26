Diyarbakır'da peynir üretilen tesisteki patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Erkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

