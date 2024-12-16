Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da aşçılık eğitimi alan kadınlar kurumlara sipariş usulü yemek hazırlıyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşçılık eğitimi alan kadınlar, kurumlara sipariş usulü öğle yemeği hazırlayarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da aşçılık eğitimi alan kadınlar kurumlara sipariş usulü yemek hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşçılık eğitimi alan kadınlar, kurumlara sipariş usulü öğle yemeği hazırlayarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

        Çınar Halk Eğitimi Merkezinde katıldıkları aşçılık kursunda eğitim gören 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Erçek ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Duygu Önk (38), aldıkları eğitimi gelire dönüştürmeye karar verdi.

        Merkezin de desteğini alan Erçek ve Önk, yemek yaparak aile bütçelerine katkı sağlamak için kolları sıvadı.

        Merkezin mutfağında, gelen siparişler doğrultusunda gözleme ve öğle yemeği hazırlayan kadınlar bu sayede gelir elde etmeye başladı.

        Kadınlar öğle saatlerine kadar hazırladıkları yemekleri özenle paketleyerek, siparişleri almaya gelen kurum personeline teslim ediyor.

        İlçede kısa sürede "Gözlemeci ablalar" olarak da tanınan, siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar, işlerini daha da büyüterek kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor.

        - "Sıfır sermaye ile başladık"

        Emine Erçek AA muhabirine, mutfağı çok sevdiğini Halk Eğitimi Merkezinde aldığı eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi aşçılık ön lisans programına kayıt yaptırdığını söyledi.

        Aile ekonomisine katkı sunmak için aldığı aşçılık eğitimini gelire dönüştürmek istediğini ifade eden Erçek, önceleri ailesinin ve çevrenin tepkisinden endişe duyduğunu ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün desteğiyle güç kazandığını belirtti.

        Erçek, birlikte eğitim aldıkları arkadaşı Duygu Önk ile sermayeleri olmadığı halde bu işe koyulduklarını dile getirerek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz bizi çok yüreklendirdi. İki aydır buradayız. 3 gün gözleme yaparak başladık. Sıfır sermaye ile başladık. Şu an Çınar'da adımız 'Gözlemeci ablalar' olmuş. Çok güzel kitlelere hitap ediyoruz. En çok tutulan yemeklerimizden biri de nohutlu, tavuklu pilav. Şu anda resmi kurumlar olsun, diğer kuruluşlar olsun artık yemekleri bizden alıyorlar. Her gün telefonlarımız çalıyor, çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz tabii ki burada kalmak değil, işimizi daha da büyütmek. Yorulduk, bazen pes ettik ama inandık, emek verdik ve şu an buradayız." diye konuştu.

        - "Kendimize ait bir iş yeri açmak istiyoruz"

        Duygu Önk ise ilk başladıklarında yemeklerin satılıp satılmayacağı konusunda endişe duyduklarını belirtti.

        Zamanla işlerin beklediklerinden de iyi gittiğini anlatan Önk, "Daha da ileriye gitmek istiyoruz. Kendimize ait bir iş yeri açmak istiyoruz. Bizden yemek alanlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz de mutlu oluyoruz, onlar da mutlu oluyor. Buradan kazandığımla mutfağıma katkı sunuyorum." dedi.

        - "Görevimiz kadınlarımızı, gençlerimizi meslek sahibi yapmak"

        Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oya Sevinç Ekin ise kursiyerlerinin yemek satışında kısa sürede yoğun bir taleple karşılaştığını söyledi.

        İlk gün 3 kişiye yemek hazırlarken şu an 100'e yakın kişiye yemek ulaştırdıklarını anlatan Ekin, her gün 3 çeşit yemek hizmeti sunduklarını kaydetti.

        Ekin, zamanla ilçede daha da tanındıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Görevimiz kadınlarımızı, gençlerimizi meslek sahibi yapmak. Bunu da yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapılan yemekleri dershanelere, kurslara, resmi kurumlara veriyorlar. Fiyatlar da uygun olduğu için talep görüyor. Talepleri karşılamaya çalışıyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Ortaokul öğrencileri, 'Zanaat Atölyesi' ile temel meslek becerilerini keşfe...
        Ortaokul öğrencileri, 'Zanaat Atölyesi' ile temel meslek becerilerini keşfe...
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        DEM Parti'li Bakırhan: Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yasalar, uygul...
        DEM Parti'li Bakırhan: Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yasalar, uygul...
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan "Velime Gecesi" geleneği yeniden yaşatıl...
        Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan "Velime Gecesi" geleneği yeniden yaşatıl...