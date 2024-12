Diyarbakır'da aşçılık eğitimi alan kadınlar kurumlara sipariş usulü yemek hazırlıyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşçılık eğitimi alan kadınlar, kurumlara sipariş usulü öğle yemeği hazırlayarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Çınar Halk Eğitimi Merkezinde katıldıkları aşçılık kursunda eğitim gören 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Erçek ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Duygu Önk (38), aldıkları eğitimi gelire dönüştürmeye karar verdi.

Aile ekonomisine katkı sunmak için aldığı aşçılık eğitimini gelire dönüştürmek istediğini ifade eden Erçek, önceleri ailesinin ve çevrenin tepkisinden endişe duyduğunu ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün desteğiyle güç kazandığını belirtti.

Erçek, birlikte eğitim aldıkları arkadaşı Duygu Önk ile sermayeleri olmadığı halde bu işe koyulduklarını dile getirerek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz bizi çok yüreklendirdi. İki aydır buradayız. 3 gün gözleme yaparak başladık. Sıfır sermaye ile başladık. Şu an Çınar'da adımız 'Gözlemeci ablalar' olmuş. Çok güzel kitlelere hitap ediyoruz. En çok tutulan yemeklerimizden biri de nohutlu, tavuklu pilav. Şu anda resmi kurumlar olsun, diğer kuruluşlar olsun artık yemekleri bizden alıyorlar. Her gün telefonlarımız çalıyor, çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz tabii ki burada kalmak değil, işimizi daha da büyütmek. Yorulduk, bazen pes ettik ama inandık, emek verdik ve şu an buradayız." diye konuştu.