DEM Parti'li Bakırhan: Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yasalar, uygulamalar yok

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ülkede 10 milyona yakın engelli olduğunu belirterek, “Nüfusun yüzde 12’sini oluşturuyor. Muhtemelen dün de bu konuda çok değerli düşünceler dile getirilmiş, belki tekrar olacak. Fakat engellerle ilgili ‘Hiçbir şey yok’ demek doğru değil. Onların yaşamını kolaylaştıracak, onları eşit yurttaşlar olarak yaşamlarını rahatlatacak, onlara bir gelecek vaat edecek bir gelecek bırakacak, maalesef açılımlar, yasalar, uygulamalar yok” dedi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ve Merkezi Engelliler Komisyonu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yönetmelik lansmanını kentteki bir otelde gerçekleştirdi. Lansmana DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile engelli dernekleri başkanları ve temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Tuncer Bakırhan, ülkede 10 milyona yakın engelli olduğunu belirterek, “Nüfusun yüzde 12’sini oluşturuyor. Muhtemelen dün de bu konuda çok değerli düşünceler dile getirilmiş, belki tekrar olacak. Fakat engellerle ilgili ‘Hiçbir şey yok’ demek doğru değil. Onların yaşamını kolaylaştıracak, onları eşit yurttaşlar olarak yaşamlarını rahatlatacak, onlara bir gelecek vaat edecek bir gelecek bırakacak, maalesef açılımlar, yasalar, uygulamalar yok. Bütçeden engellilere yüzde 1,2 pay ayrılıyor. Onun da nerede nasıl kullanıldığını emin olun ben de bilmiyorum” dedi.