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        DEM Parti'li Bakırhan: Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yasalar, uygulamalar yok

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ülkede 10 milyona yakın engelli olduğunu belirterek, "Nüfusun yüzde 12'sini oluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:40
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        DEM Parti'li Bakırhan: Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yasalar, uygulamalar yok
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ülkede 10 milyona yakın engelli olduğunu belirterek, “Nüfusun yüzde 12’sini oluşturuyor. Muhtemelen dün de bu konuda çok değerli düşünceler dile getirilmiş, belki tekrar olacak. Fakat engellerle ilgili ‘Hiçbir şey yok’ demek doğru değil. Onların yaşamını kolaylaştıracak, onları eşit yurttaşlar olarak yaşamlarını rahatlatacak, onlara bir gelecek vaat edecek bir gelecek bırakacak, maalesef açılımlar, yasalar, uygulamalar yok” dedi.

        DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ve Merkezi Engelliler Komisyonu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yönetmelik lansmanını kentteki bir otelde gerçekleştirdi. Lansmana DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile engelli dernekleri başkanları ve temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Tuncer Bakırhan, ülkede 10 milyona yakın engelli olduğunu belirterek, “Nüfusun yüzde 12’sini oluşturuyor. Muhtemelen dün de bu konuda çok değerli düşünceler dile getirilmiş, belki tekrar olacak. Fakat engellerle ilgili ‘Hiçbir şey yok’ demek doğru değil. Onların yaşamını kolaylaştıracak, onları eşit yurttaşlar olarak yaşamlarını rahatlatacak, onlara bir gelecek vaat edecek bir gelecek bırakacak, maalesef açılımlar, yasalar, uygulamalar yok. Bütçeden engellilere yüzde 1,2 pay ayrılıyor. Onun da nerede nasıl kullanıldığını emin olun ben de bilmiyorum” dedi.

        ‘BU ÇALIŞTAY ÇOK KIYMETLİ’

        Çalıştayın engelliler için kıymetli olduğunu belirten Bakırhan, engellilerin erişilebilir bir Türkiye mücadelesini birlikte yürüteceklerini ifade ederek, “Maalesef toplumun yüzde 10’u neredeyse her birimizin ailesinde bulunan, akrabamız olan, kardeşimiz olan siz değerli kıymetli engelli yurttaşlara dönük ciddi bir yaklaşım yok. Emin olun biz de bunu son yıllarda daha iyi görmeye başladık. Özellikle 2018 yılından sonra partimizin ve önceki partilerimizin bu konuda engelli komisyonda çalışan eş sözcüleri yöneticileri çok önemli bir gelişmeye de imza attılar. Hiçbir dönem olmadığı kadar başta partimiz olmak üzere yaşadığımız coğrafyada halkımız engeller konusunda çok duyarlı bir noktaya getirdiler. Engelliler konusunda partimizde çalışma yürüten bütün arkadaşlarımızı gerçekten takdir ediyorum. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu çalıştay, gerçekten çok kıymetlidir. Bundan sonra da sizlere söz veriyoruz. Kürt’ün, kadının, gencin, Alevinin, ötekinin, mültecinin yanında olduğumuz kadar, hatta ondan daha fazla sizinle birlikte sizin eşit yurttaşlar olarak erişebilir hizmetlere sahip olduğunuz bir Türkiye mücadelesini birlikte yürüteceğiz. Aynı zamanda huzurunuzda sözünü vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar yani bir konuda da eleştirmeden gitmek isterdik. Ama maalesef burada da öyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi altına imza atmış, ama gerekleri diğer meselelerde olduğu gibi yerine getirilmiyor” diye konuştu.

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