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        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da, kıraathanede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:55
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        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da, kıraathanede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mesut Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Kıraathanede karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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