        Diyarbakır Haberleri

        Maher Zain Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Maher Zain, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

        Giriş: 19.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:43
        Maher Zain Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Maher Zain, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

        Kurşunlu Cami Meydanı'nda festival kapsamında sahne alan Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Zain, hayranlarıyla buluştu.

        Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan, barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren Zain, konseriyle her yaş grubundan binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

        Zain, Filistin bayrakları eşliğinde "Ya Habiba Ya Falastin" şarkısını söyleyerek Filistin mücadelesine bir kez daha destek verdi.

