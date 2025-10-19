Maher Zain Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Maher Zain, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.
Maher Zain, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.
Kurşunlu Cami Meydanı'nda festival kapsamında sahne alan Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Zain, hayranlarıyla buluştu.
Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan, barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren Zain, konseriyle her yaş grubundan binlerce müzikseveri bir araya getirdi.
Zain, Filistin bayrakları eşliğinde "Ya Habiba Ya Falastin" şarkısını söyleyerek Filistin mücadelesine bir kez daha destek verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.