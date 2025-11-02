Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Müze bahçesinde koruma altına alınan sıpa "Midas" ziyaretçilerin sevgisini kazandı

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi'nde koruma altına alınan sıpa "Midas", ziyaretçilerin sevgisini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:06
        Müze bahçesinde koruma altına alınan sıpa "Midas" ziyaretçilerin sevgisini kazandı
        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi'nde koruma altına alınan sıpa "Midas", ziyaretçilerin sevgisini kazandı.

        Tarihi Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi girişinde üç gün önce bir görevlinin duyarlılığı sayesinde şiddete maruz kaldığı tespit edilen bir sıpa bulundu.

        Veteriner kontrolünden geçirilen ve uğradığı şiddet nedeniyle ürkek davrandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sıpa, Hevsel Bahçeleri'nin yanı başındaki müzenin açık alanında koruma altına alındı.

        Sıpaya, mitolojide "dokunduğu her şeyi altına çeviren" ve "eşek kulaklarıyla" tanınan Frigya Kralı Midas'tan esinlenilerek "Midas" adı verildi.

        Sıpa "Midas", Diyarbakır'ın tarihini keşfetmek için müzeyi gezen ziyaretçilerin, özellikle de çocukların sevgisini kazandı.

        Ziyaretçiler, "Midas" ile fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

        - "Onu sahiplendik"

        Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, "Midas"ı müze bahçesinde misafir olarak ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Müzenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri mevkisinde yer aldığını belirten Gizligöl, şunları kaydetti:

        "Zaman zaman yabani hayvanlar müze bahçesine sığınıyor. Kapımızın önünde bir sıpayı fark eden personelimiz, onun hem hayvanlar hem de büyük ihtimalle çocuklar tarafından uygulanan şiddete maruz kaldığını anlamış. Oldukça ürkek bir haldeydi. Arkadaşımız sıpayı hemen içeri alarak koruma altına aldı. Onu sahiplendik. Veteriner muayenesini yaptı, yaklaşık 8 aylık olduğunu ve herhangi bir hastalığı bulunmadığını söyledi. Sadece maruz kaldığı şiddetten dolayı çok ürkmüştü. Biz de istediği müddetçe müzemizin bahçesinde onu misafir edeceğiz."

        Sıpaya ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Gizligöl, çok sayıda ziyaretçinin sıpa ile fotoğraf çektirdiğini belirtti.

        Gizligöl, "Midas, müzemizin maskotu haline geldi. Ziyaretçiler, özellikle çocuklar onu seviyor. Anlaşılan artık birçok kişi Midas'ı görmek için müzemize gelecek. Dünyamızı paylaştığımız bu varlıklara, bütün hayvanlara sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Şiddete maruz kalan bir hayvan görüldüğünde de mutlaka ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

        - "Bu tarihin içinde büyümekte olan bir sıpanın olması bizi şaşırttı"

        Belçika'dan Diyarbakır'ı ziyarete gelen Ercan Günsüren de Diyarbakır'ın bakımlı, emniyetli ve güzel bir şehir olduğunu anlatarak, İçkale Müze Kompleksi'nde sıpayı görünce şaşırdıklarını söyledi.

        Günsüren, "Müzeye gerçekten hayran kaldık ayrıca burada küçük bir misafirle karşılaştık. Çok tatlı bir misafir. Dışarıdan alınmış, bakımı yapılmış ve kurtarılmış bir sıpa. Bu tarihin içinde büyümekte olan bir sıpanın olması bizi şaşırttı ve bir o kadar da sevindirdi." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Emine İpek Bodruk (10) da ailesiyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezerken gördüğü sıpayı büyük bir heyecanla karşıladığını dile getirdi.

        Bodruk, "İçkale Müze Kompleksi'nde bir sıpa gördük. Bundan böyle buraya sırf onu görmek için geleceğim. Adının Midas olduğunu öğrendiğim sıpa ile çok eğlenceli vakit geçirdim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

