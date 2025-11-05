Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi defnedildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:23
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi defnedildi
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve ardından dışarıda devam eden, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü, A.O. (41) ve Ş.K'nin (59) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kavgada, hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

        Olayda kolundan yaralanan Ş.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları iddiasıyla A.K, Y.K, A.F. ve M.Z.F. yakalandı.

        Zanlıların kullandığı değerlendirilen bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerinde yapılan aramada da ele geçirilen 4 kovan ile şarjör muhafaza altına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle firari O.O. ve D.O.'nun yakalanmasına çalışılıyor.

        Bu arada kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

