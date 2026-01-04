Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 23:07 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:07
        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

