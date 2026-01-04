Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:27
        Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı 35 U 4169 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

