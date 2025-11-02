Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:50
        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2253'üncü gününde devam ediyor.

        Çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini söyledi.

        Her gün evlatlarına kavuşma umuduyla eylem yaptıkları çadıra geldiklerini dile getiren Elhaman, "Biz anneler kararlıyız. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar hasretle evlatlarımızı bekliyoruz." dedi.

        Elhaman, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

        Anne Güzide Demir de 6 yıldır oğlu Aziz için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        Oğlunu çok özlediğini dile getiren Demir, şu ifadeleri kullandı:

        "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Oğlum Aziz, sen neredeysen gel, güvenlik gülerimize teslim ol. Hasretle seni bekliyorum."

