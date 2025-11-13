AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Vilcinskas, beraberindeki heyet ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte merkez Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksi'ndeki Valilik makamında Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AB ile yerel düzeyde iş birliği olanakları, ortak projeler ile Diyarbakır'ın ekonomik, kültürel ve turizm alanındaki gelişim imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret eden Vilcinskas, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da iş dünyasıyla bir araya gelme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Vilcinskas, AB üyesi ülkelerin Diyarbakır'a yaptığı bu ziyaretin, ticari ve ekonomik bağları geleceğe dönük olarak daha da geliştirme açısından önemli olduğunu söyledi.

Vilcinskas, Diyarbakır'daki iş dünyasının AB'nin sunduğu çeşitli destek programlarından yararlanmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

AB'nin kırsal kalkınma programının Diyarbakır'da çok güçlü bir etkisinin olduğunu anlatan Vilcinskas, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 850 milyon liralık portföy ve yaklaşık 700 hibe alan proje bunun göstergesi. Ülke için siyasi açıdan hassas ve önemli bir dönemde, sizlerden dinlemek, birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi görmek için buradayız. Bölgenin iş yapmak için açık bir bölge olduğu, güçlü bir eğitim temelinin bulunduğu ortada fakat Avrupa pazarlarına açılmak, Avrupa yatırımlarını çekmek ve karşılıklı fayda sağlayacak projelere odaklanmak için biraz daha adım atılması gerektiği de açık."

DTSO Başkanı Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin uzun bir dönemdir AB'ye üye olma konusunda önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kaya, özellikle bölgeyi derinden etkileyen 40 yıllık çatışmalı süreçle seyreden sorunun çözümü için atılan adımlara bölgeden önemli bir destek olduğunu belirtti.