Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi(DÜ) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında "Diyarbakır Kent Merkezi Toplu Taşıma Ağı Optimizasyonu Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nde imza töreni düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, beraberinde Doğan Hatun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, DBB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Bakıroğlu ile Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz katıldı.

Protokol, Eronat ile Bucak tarafından imzalandı.

Eronat, konuşmada, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek iş birliğinin Diyarbakır'ın ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Protokol kapsamında, Dicle Üniversitesi'nin uzman akademik kadrosu ve araştırmacıları tarafından Diyarbakır kent merkezinde yürütülecek bilimsel çalışmalarla mevcut toplu taşıma sistemi analiz edilerek, hat ve durak optimizasyonu, yolculuk süresi kısaltma, taşıma kapasitesi artırımı ve kullanıcı memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.