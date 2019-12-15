Çermik ÇPL'den örnek proje

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek evlerinde ücretsiz tamirat ve tadilat yapıyor.

Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Öğrenci ve öğretmenler gerçekleştirdikleri ziyaretlerde de evlerdeki tamirat ve tadilat işlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Karabekiroğlu, elektrik bölümü 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Tepe Mahallesi’nde oturan Hasret Çınar'a ait evin elektrik tesisatıyla ilgili tamirat çalışması yaptıklarını söyledi. Proje sayesinde öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme fırsatı bulduğunu kaydeden Karabekiroğlu, "Bu proje ile öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamalarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine oluşmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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