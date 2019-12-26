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İneğinin doğumu için 112’yi aramışlar 112’ye yapılan 2 milyon 500 bin çağrının 2 milyon 370 bini ...

İHA

Diyarbakır 112 acil servis hattına yapılan 2 milyon 500 bin çağrıdan 2 milyon 370 bininin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin ineğinin doğumu için 112'yi aradığı ortaya çıkarken, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, vatandaşların 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istedi.

İneğinin doğumu için 112’yi aramışlar 112’ye yapılan 2 milyon 500 bin çağrının 2 milyon 370 bini asılsız Diyarbakır’da, 112’ye yapılan gereksiz çağrılar, gerçek vakaya ulaşmayı engelliyor

Diyarbakır 112 acil servis hattına yapılan 2 milyon 500 bin çağrıdan 2 milyon 370 bininin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin ineğinin doğumu için 112’yi aradığı ortaya çıkarken, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, vatandaşların 112’yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istedi.
Diyarbakır ve ilçelerinde 112 acil servis hattında son bir yıl içerisinde 2 milyon 500 bin çağrı yapıldı. Yapılan çağrıların büyük bir bölümü gereksiz olurken, bu aramaların sadece 130 bininin gerçek vaka olduğu kaydedildi. Diyarbakır’da 63 acil sağlık istasyonun bulunduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, 34 istasyonun ilçelerde hizmet verdiğini ifade etti. 800 personel ve 96 ambulansla vatandaşların yardımına koştuklarını vurgulayan Dr. Karakaş, “Günlük 8 bin çağrı geliyor, bunun 400’ü vaka olarak değerlendiriliyor. Yıl içerisinde 11 ayda 112 acil servis hattına 2 milyon 500 bin çağrı yapıldı ve bunlardan 130 binini vaka olarak değerlendirdik. Bu rakamlardan da görüldüğü gibi çoğu gereksiz çağrılar. Bu gereksiz çağrılar iş yükümüzü artırdığı gibi ambulans ihtiyacı olan kişilerin ambulansa ulaşacak süreyi uzatıyor. Bundan dolayı insanlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu arada bir çağrı yapmak istiyorum, lütfen gereksiz yere 112’yi aramayın. Onlar size hizmet etmek için çalışıyor" dedi.

"Vatandaşlarımızdan 112’yi gereksiz meşgul etmemelerini istiyoruz"
Diyarbakır’da trafikte ambulansa yol verme konusunda iyi bir yol kat ettiklerini anlatan Dr. Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti:
“Diyarbakır özelinde 67 dakika içerisinde bir ortalama ile vakalarımıza ulaşmaktayız. Bunu sağlamaya çalışırken ‘Yaşama yol ver’ diyerek bir kampanyamız var ve bu kampanya vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve ambulansa yol verme konusunda desteklerini almaya çalışıyoruz. Ambulansın içerisindeki kendilerinin olabileceği ya da bir yakınlarının olabileceğini hiçbir zaman unutmamalarını istiyoruz. Çağrı merkezini aradıklarında da özellikle gereksiz meşgul etmemelerini, o anda acil durumda olabilecek bir vatandaşımızın olabileceğini ve onun bu hizmete muhtaç olabileceğini unutmamaları gerekiyor. Onun için vatandaşlarımızın gereksiz yere 112 aramamalarını ve desteklerini bekliyoruz.”

"Hasta yakınları önce hakaret ediyor, ardından özür diliyor"
Diyarbakır 112 acil servis merkezinde 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı aktaran Hacer Mutlu, işlerini severek yaptıklarını söyledi. Mutlu, “İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve saniyeler ile yarılıyoruz. Kimi zaman mutlu olaylar, kimi zaman trajik komik olaylar ve kimi zamanda çok üzücü olaylar yaşayabiliyoruz. Bazı hasta yakınları bizi arayıp çok sinirliyken, hakaretler edenler oluyor ama sonrasında ambulans ulaştığı zaman tekrar bizi arayıp özür diliyorlar. Çünkü onlarda farkındalar bizim işimizi severek yaptığımızı ve onlara yardımcı olmak için buradayız” diye konuştu.

Doğum yapan ineği için 112'yi aradı
112 acil servis hattına yapılan komik bir aramaya değinen Mekiye Bilen de “Bir nöbetimizden Çınar ilçesine bağlı bir köyde çağrı yapıldı bizlere, doğum vakasıydı ve bir bayanın doğum yapacağı söylendi bana. Tıbbi danışmanlık hizmeti de verdiğimiz için arkadaşım o konuda tecrübeli olmadığından bana aktardı çağrıyı. Hasta yakını ile görüştüm. Kendisine kaçıncı doğum, suyu gelmiş mi, bebeğin başı görünüyor mu ve bebek çıkında mı diye bir takım sorular sordum. Hasta yakını da benim sorduğum sorular karşısında her şeye evet dedi. Hasta yakını çok heyecan yapıyordu ve o esnada bir inek sesi gibi bir ses duydum tabi değişik hayvan sesleri. Tekrar hasta yakını sordum, beyefendi hasta kaçıncı doğumunu yapıyor ve daha önce doğum yapmış mı dedim, o da bana, ‘Yok yok bayan değil inektir’ deyince bende ‘Beyefendi burası 112 acil servis biz insanlara danışmanlık yapıyoruz. İnek ise veterinere bilgi vermeniz gerekiyor’ diye kendisine ilettim. O da bana çok teşekkür etti ve heyecandan 112 aradığını aktardı. Zaman zaman böyle gerçekten aramızda güldüğümüz olaylar oluyor. Trajik ve acı veren olaylarla da karşılaşıyoruz. Böyle zaman zaman gülümsemekte bizlere iyi geliyor” diye ifade etti.

DİYARBAKIR

26 Aralık 2019 Perşembe

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