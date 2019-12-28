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Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları sürüyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan ...

İHA

Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları kapsamında Ergani ilçesinde esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, görevde bulundukları 100 günde DİSKİ dahil olmak üzere toplam 132 milyon Türk Lirası borç ödediklerini söyledi.

Diyarbakır'a hizmet yolunda buluşmaları sürüyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu: “100 günde DİSKİ dahil olmak üzere toplam 132 milyon lira borç ödedik”

Diyarbakır’a hizmet yolunda buluşmaları kapsamında Ergani ilçesinde esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, görevde bulundukları 100 günde DİSKİ dahil olmak üzere toplam 132 milyon Türk Lirası borç ödediklerini söyledi.
Diyarbakır’a hizmet yolunda programı münasebetiyle Ergani ilçesini ziyaret eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, mahalle muhtarları, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Ergani Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Güzeloğlu’nun yanı sıra Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ daire başkanları katıldı.

“Ergani hak ettiği hizmetlerin çok gerisinde”
Bugünü dünden, yarını da bugünden planlayıp çalışmak amacıyla ilçeleri ziyaret ettiklerini ifade eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu “Bu aziz şehrin her bir köşesine ve her bir kişisine hak ettiği hizmeti götürebilmek en büyük amacımız. Ergani çok eski ve tarihi bir ilçemiz. Ekonomik olarak baktığınız zaman güçlü bir ilçemiz. Ama Diyarbakır’ın her ilçesinde karşımıza çıktığı gibi ne yazık ki şehircilik alt yapısı, insani yaşam kalitesi, temel hizmetler açısından hala ciddi bir sıkıntı çeken ilçemiz. Diyarbakır gibi ülkenin gelişme ve kalkınma taşıyıcısı, lokomotifi ve bölgesinin çekim merkezi bir büyük şehrimiz son 3040 yıldır terör örgütü PKK ihanetinin, onun uzantılarının, işbirlikçilerinin ve siyasi bağlantılarının millete ödettiği bedelle maalesef bugün hak ettiği yerin çok gerisinde” dedi.

“Milletin kaynaklarını Kandil’e akıttılar”
Her Çarşamba muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getiren Güzeloğlu, böylelikle mahallelerin sorunlarını masaya yatırıp çözüm arayışında olduklarını kaydetti. Güzeloğlu, “Sorunlar bugüne kadar ertelendi, bilerek geciktirildi ve ihmal edildi. Çoktan hallolması gereken yol, içme suyu ve bugün konuştuğumuz sorunların yerine başka şeyler konuşmalıydık. Bunların yerine ekonomik ve sosyal olarak daha güzel neler yapabiliriz onu konuşmamız gerekir ama yapmadılar. Millete gelen kaynakları, millete harcamadılar. Milletin kaynaklarını Kandil’e akıttılar. 2020 yılına giriyoruz, birçok nüfuslu kentten büyük Ergani’nin yol ve alt yapı sorunu bulunuyor. Bu çamur millete reva mı? İlçenin içinde gördüğümüz manzarayı Ergani hak ediyor mu? Tam 30 yıldır Diyarbakır’a büyük şehir ödenekleri ve kaynakları geliyor” diye konuştu.

“DİSKİ 100 günde 55 milyon 700 bin lira borç ödedi”
Göreve geldikleri 100 günde DİSKİ’nin çok ciddi hizmetleri gerçekleştirdiğini dile getiren Güzeloğlu, kent merkezinde bugüne dek 42 bin 550 metre yeni içme suyu hattı yapıldığını belirtti. 15 bin 500 metre yeni yağmur suyu hattını tamamladıklarını aktaran Güzeloğlu, “29 mahalleye yeni sondaj kuyusu inşa ettik. Yeni terfi hattı, şebeke hattı ve su depoları yaptık. DİSKİ önümüzdeki yıl 250 milyon lira yatırım bütçesiyle hizmet seferberliği başlatacak. DİSKİ 100 günde 55 milyon 700 bin lira borç ödedi. Daha önce DİSKİ’nin gelirleri 14 milyon 200 bin lira idi. Bugün ise 18 milyon 100 bin lirayı buldu. Yapılan 10 ihaleden toplam 17 milyon lira tasarruf sağladık. Ayrıca bugüne kadar 11 ihale yaptık 23 milyon 800 bin lira tasarruf elde ettik. Milletin ve yetimin hakkını korumak böyle olur. Göreve başladığımız günden bugüne 76 milyon 300 bin TL borç ödedik. DİSKİ dahil bu 100 günde ödediğimiz toplam borç miktarı 132 milyon liradır” şeklinde konuştu.
Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından katılımcılar ilçede yaşanan sorunları dile getirdi. Toplantıda yer alan kamu müdürleri, DİSKİ ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları gelen sorulara yanıt verdi.
Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Diyarbakır Liseler Arası Kız Futbol Turnuvası’nda 2’nci olan Ergani Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Güzeloğlu’yla bir araya geldi. Futbolcularla bir süre sohbet eden Güzeloğlu, bundan sonraki turnuva ve spor yaşamlarında öğrencilere başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirmesi ile bölgeden ayrıldı.

DİYARBAKIR

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
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