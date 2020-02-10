Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, ayakkabı çalıp pişman olduktan sonra kullanmadan atan iki çocuğa ayakkabı hediye etti

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, binadan ayakkabı çalıp pişman olduktan sonra kullanmadan atan iki çocuğa ayakkabı hediye etti.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde iki çocuğun Adnan Menderes Mahallesi’nde ayakkabı hırsızlığı yaptığını belirlendi. Yapılan çalışma sonucu ayakkabıları çalan şahısların S.A. ve S.E. olduğu tespit edildi. Daha önceden hiçbir suç kaydı olmayan şahısların ayakkabıları ihtiyaçtan dolayı çaldığı fakat daha sonra pişman olup kullanmadan attıkları ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, Emniyet Müdürü Yusuf Özgen’e bir daha böyle bir şey yapmayacaklarına dair söz verdi. Verilen sözün ardından Özgen, çocuklara ayakkabı hediye etti. Emniyet Müdürü Özgen'in davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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