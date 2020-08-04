Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır’ın Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi civarında meydana geldi. Hani ilçesinden Diyarbakır’a doğru seyir halinde bulunan 34 UH 6587 plakalı Ford Tourneo marka hafif ticari araç, Gürbüz Mahallesi civarında sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Hani'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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