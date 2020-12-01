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Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Diyarbakır'da cezalar ardı ardına yağdı

İHA

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Diyarbakır'da cezalar ardı ardına yağdı

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Türkiye genelinde hafta içi her akşam uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da başladı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Alınan kararlar sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulamaya konulan tedbirler arasında yer alan hafta içi her akşam 21.0005.00 saatleri arasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez uygulanmaya başladı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır’da da sokaklar boşaldı, cezalar ardı ardına geldi. Diyarbakır drone ile havadan görüntülendi. Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarında uygulamaya takılan vatandaşlar cezai işlem yapılırken kimi araçlarda sigorta olmamasından kaynaklıda cezadan kaçamadı. Diyarbakır’ın sessiz trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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