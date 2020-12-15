Elma yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elma yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda sürücü hafif yaralanırken kaza sonrası araçta bulunan elmaların savrulması nedeni ile yol trafiğe kapandı.

Olay öğleden sonra Çınar ilçesi Aşağıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 AAU 929 plakalı elma yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada araçta bulunan elmaların savrulması nedeni ile yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savrulan elmaların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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