Kayapınar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, 31 Aralıkta sona erecek olan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerektiği bildirildi. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları kapsayan yapılandırmada, peşin ödeme veya 6, 9 ve 12 eşit taksitlendirme imkanı sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "7256 sayılı kanun ile vatandaşların geçmiş dönem borçlarını ödemek için büyük bir imkan sunuldu. Vatandaşların belediyeye olan borçlarını faiz indirimleri ile birlikte yapılandırılması için başvurular alınmaya devam ediyor. Son başvuru tarihinden önce mükelleflerin mutlaka başvuru yapması gerekmekte. Bu zamana kadar borçlarını ödeyememiş olan vatandaşlar belediyeden veya belediyenin resmi web sayfası üzerinden borçlarını yapılandırma ve ödeme imkanından faydalanabiliyorlar. Borç yapılandırmalarında peşin ödemeler daha avantajlı olacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların bir an önce başvurularını yaparak son günlere bırakmamaları gerekmektedir" denildi.

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