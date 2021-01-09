Dicle'de günlük vaka sayısı sıfıra indi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde alınan korona virüs tedbirleri olumlu sonuç verdi. İlçede alınan önlemlerle birlikte günlük vaka sayısı sıfıra indi.

Dicle ilçesinde vatandaşların sağlığı için alınan korona virüs tedbirleri olumlu sonuç vermeye başladı. Tedbirlere vatandaşların uyması sonrası günlük vaka sayısı da sıfıra indi. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, korona virüs salgınının ilçede yayılmasının önüne geçmek, vaka sayısını düşürmek için alınan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti. Kaymakam Yurdagül, "Korona virüs salgınının önlemesine yönelik olarak alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyması sonucunda, ilçemizde günlük vaka sayısı sıfıra inmiş durumda. Pandemi kurallarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dicle İlçesinde son 5 günde Korona virüs vaka sayısı sıfıra inmiş durumda. Vatandaşlarımızın kurallara aynı hassasiyetle uymaya devam etmelerini istiyoruz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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