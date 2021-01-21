Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasta kadının imdadına yetişti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesi Güldiken Mahallesine bağlı Gözenek mezrasında rahatsızlanan bir kadının hastaneye sevk edilmesi için, kar nedeniyle kapalı olan yolu açtı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından 17 ilçede eş zamanlı çalışma başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesi Güldiken Mahallesine bağlı Gözenek mezrasında aniden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılması gereken bir kadın için yol açtı. Hasta kadın için 112 sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonucu Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, harekete geçerek kar yağışından dolayı kapalı olan yolu açmak için çalışma başlattı. 112 ambulansının belirli bir mesafeden sonra ilerleyememesinin ardından ekipler, hastalanan kadını greydere bindirerek ambulansa nakletti.

112 acil ambulansına Büyükşehir Belediyesi tarafından nakledilen hasta kadın, daha sonra tedavi edilmek üzere Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırılan kadın için Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.

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