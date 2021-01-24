Şehit Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları unutulmadı

Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaparken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Ali Gaffar Okkan ve 5 polis, Diyarbekirspor heyeti tarafından vurulduğu yerde anıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı suikast sonucu şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve aynı saldırıda şehit olan 5 polis memurunu şehadetlerinin 20. yılında unutmadı. Teknik Direktör Şenol Demir, İkinci Başkan Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular, menfur saldırının yaşandığı Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'na gelerek Okkan'ın anıtına karanfiller bırakıp dua etti. Saldırının yaşandığı dönemde Diyarbakırspor takım kaptanı olan Şenol Demir, Okkan'ın yaptığı hizmetler nedeniyle şehirde efsane olduğunu ifade ederek, çok iyi ilişkilerde bulunduğu efsane müdürü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Demir, "Ölümünün 20. yıl dönümü, çok üzgünüz. Rahmetli müdürümle beraber olma şerefine nail olan biriyim, o zamanlar takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun zaman geçti, tekrardan Diyarbekirspor’da görev yapmaktayım. Anma töreni için çocukları buraya getirdik, onlar da bu havayı bilsinler, Gaffar Okkan’ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler diye böyle bir etkinlik içerisinde olalım dedik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu şehir onu unutmadı, unutmayacak da inşallah. Gaffar Okkan ile birlikte şehit olan 5 polis kardeşimiz Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. O zaman ‘Ben sapına kadar Diyarbakırlıyım’ dedi, tahtalara şampiyon Diyarbakırspor diye yazdı, buranın insanları Diyarbakırspor’u konuşacak başka bir şey konuşmayacak, en büyük hedefi buydu. Belki o şampiyonluğu göremedi ama biz de ondan aldığımız bayrağı yerine getirdik. Takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı nail oldu. Dolayısıyla şampiyonluk kupasıyla beraber elbette ki mezarının başına gittik, o kupayı ona hediye ettik" dedi.

Şehit Ali Gaffar Okkan’ın berberliğini yapan Nehircan Tekin ise, "Şehit edilmeden önce 2 günde bir sakal tıraşını, ayda bir ise saç tıraşını yapıyordum. Böyle bir insanın Diyarbakır’a gelmesi, babalık, ağabeylik ve kardeşlik yapması, mütevazi ve güzel bir şeydi. Hiçbir zaman konvoy ile gelmezdi, sadece koruması gelip haber veriyordu. Yıllardır unutmadık, unutamadık da. Bugün de onun için buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, Okkan'ın anıtına karanfil bırakıp dualar okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.