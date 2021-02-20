Çermik'te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

Çermik ve Çüngüş ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan toplam 161 bin nüfusa hitap edecek olan Çermik Sosyal Hizmet Merkezi açıldı. Çermik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ergün Kardaş, Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alacakları bütün hizmetleri buradan da alabileceklerini kaydetti. Kardaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezimiz, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler sunmak amacıyla ilçemizde hizmete başladı. Bunun yanında vatandaşlarımız, aile içi şiddeti önleme ve rehberlik, madde bağımlılığı ile mücadele, şehit yakınları ve gazi hakları, sosyal destek başvurularını yapabileceklerdir" dedi.

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