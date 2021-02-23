Başkan Beyoğlu’ndan üçüzleri olan aileye bebek çantası hediyesi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde üçüz bebekleri olduğunu öğrendiği Atman ailesine içinde bebeklerin ihtiyaçlarının olduğu bebek çantaları hediye etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Yeniköy Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların kapılarını tek tek çalıp sorun ve taleplerini dinleyerek hatırlarını soran Beyoğlu, girdiği bir evde üçüz bebekler olduğunu öğrenince bir süre aileye misafir oldu. Salih ve Mihriban Atman çiftinin Pınar, Çınar ve Baran isimlerini taşıyan üçüz bebekleriyle yakından ilgilenen Beyoğlu, içerisinde bebeklerin ihtiyaçlarının olduğu bebek çantalarını takdim etti, maddi durumu iyi olmayan aileye de ayni ve nakdi destek sağladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘En az 3 çocuk’ vurgusuna atıfta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nüfusun yaşlanma riskine karşı sık sık yaptığı ‘En az 3 çocuk’ vurgusuna atıfta bulunan Başkan Beyoğlu, aileyi tebrik ederek çocukların evin bereketi olduğunun altını çizdi. Beyoğlu, ‘’Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve iyi niyet dileklerini getirdik. Çocuklar bizlere Allah’ın lütfu ve evlerimizin bereketidir. Allah sizlere böyle bir bereket etti. Rabbim üç yavrumuza da hayırlı ve sağlıklı ömür nasip etsin’’ dedi.

Atman ailesi de ziyaret ve hediyeler nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

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