Diyarbakırspor grup birincisi oldu

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BAL 4. Bölge 3. Grup'ta deplasmanda Bismil 21Spor'u son dakika golüyle mağlup ederek grup birinciliğini garantileyen Diyarbakırspor PlayOffa kaldı. YeşilKırmızılı takımın çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediyespor veya Batman 72 Belediyespor olacak.

Diyarbakırspor , 3. Lig yolunda ilk aşamayı başarıyla geçerken, 5. hafta maçında Bismil 21Spor ile deplasmanda karşılaşan YeşilKırmızlı takım 3 puana son anlarda uzandı. Hasan Malaman'ın 90+6.dakikada attığı golle 10 kazanan Diyarbakırspor puanını 13'e çıkararak grup birincisi olup bitime hafta 1 hafta PlayOff'a kalmayı garantiledi.

Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor, deplasmanda Silvan 21Spor'u 42 mağlup etti. Grupta son hafta maçları 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor'un PlayOff çeyrek finaldekj rakibi Bağlar Belediyespor veya Batman 72 Belediyespor olacak.

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