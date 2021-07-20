Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma

Diyarbakır’da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda sabahın ilk ışıklarıyla yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında dualar okudu.

Kurban Bayramının ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma için yola koyuldu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. Kur’anı Kerim ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı.



Hayırseverler ziyaretçilere şerbet dağıttı

Öte yandan, Sur ilçesinde bulunan Mardin Kapı Mezarlığında yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara dağıtılması üzere hayırseverler tarafından sebillerle meyan kökü şerbeti dağıtıldı. Sebil dağıtımı yapan Reşit Ebelek, herkese ölmüşlerinin hayrına dağıttığını, bayram boyunca buna yapacağını kaydetti.

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