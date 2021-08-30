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Gizemli monolit Diyarbakır’da ortaya çıktı O monolit Göbeklitepe’nin ardından Zerzevan Kalesi’nde Gökyüzü gözlem etkinliği 2-4 Eylül’de Diyarbakır’da

İHA

Gizemli monolit Diyarbakır’da ortaya çıktı O monolit Göbeklitepe’nin ardından Zerzevan Kalesi’nde Gökyüzü gözlem etkinliği 2-4 Eylül’de Diyarbakır’da

Göbekli Tepe’den sonra “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yer aldığı metal monolit, bu kez Diyarbakır’ın Zerzevan Kalesi’nde ortaya çıktı.
Milli Uzay Programı’nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe’ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yer aldığı metal monolit, bu kez Diyarbakır’ın Zerzevan Kalesi’nde ortaya çıktı. 24 Eylül’de Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen monolit, yöre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye’nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan monolitin etkinlik süresince bölgede kalacağı öğrenildi.

Merak konusu olmuştu
5 Şubat’ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu gizemli metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ilk başta anlaşılamadı.

Sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat’ta Milli Uzay Programı’nın açıklanması ile birlikte monolitin de sırrı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın tanıtıldığı toplantıda monolitin üzerindeki cümleye atıfta bulunarak "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyorum” diyerek “Gökyüzüne bak, Ay'ı gör” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden bu cümleyi kullandığı sırada Göbeklitepe'de gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Ziyaretçilerin ilgisini çekti
Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşılmasının ardından monolit bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nde 24 Eylül’de yapılacak Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin tanıtımı amacıyla aynı monolit kullanıldı. Kale yakınlarına dikilen monolit, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılandı.

Geçici dünya mirası listesinde
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya’da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır’da yapılacak. 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 24 Eylül 2021 tarihleri arasında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek.

Gök bilim meraklıları buluşacak
TUG’un koordinasyonunda düzenlenecek olan 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Profesyonel ve amatör astronomların katılacağı etkinlik, Türkiye ve dünyadan gelen binden fazla gök bilimi meraklısını buluşturacak.

En iyi 10 gözlem noktasından biri
Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yapacağı etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecek.

Tarihte uzay çalışmaları
Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimi ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

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