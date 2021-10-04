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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi

İHA

Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi

Diyarbakır’da 1968 yılından bu yana vatandaşların damak tadına hitap eden Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
Diyarbakır’da yıllardır hizmet veren 1968 yılından bugüne vatandaşların damak tadına hitap eden meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, soğuk baklavadan kadayıfa yarım asırdır sağlıklı ve doğal lezzetler sunmaya devam ediyor. Diyarbakır’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret yerleri listesine de eklendi.

“Turistler önceden lezzetleri araştırıp geliyorlar”
Diyarbakır’a gelen ziyaretçilerin tarihi yerlerin yanı sıra Diyarbakır’ın lezzetlerini de tatmak istediklerini ve bu sebeple bu yerleri özenle seçtiklerini dile getiren tur rehberlerinden Selçuk Üniversitesi Turist Rehberlik Bölümü mezunu Mehmet Seçik, Diyarbakır’ın lezzetlerini de tattırmak adına meşhur yiyeceklerin yer aldığı mekanlara gittiklerini kaydetti. Seçik, “Diyarbakır’a her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bizlerde tur rehberleri olarak tarihi mekanları gezdiriyoruz. Bunun yanı sıra Diyarbakır’ın lezzetlerini de tattırmak adına meşhur yiyeceklerin yer aldığı mekanlara gidiyoruz. Bugün 24 kişilik yerli bir turist kafilemiz gelmişti. Onları öncelikle Diyarbakır’ın tarihi eserlerinin, hanlarını, müzelerinin olduğu Hasanpaşa Hanı, Ulucami, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Dört Ayaklı Minare, Ermeni kilisesi, Deliller Hanı, Diyarbakır Surları, Malabadi Köprüsü, Gazi Köşkü, On Gözlü Köprü gibi yerlere götürdüm. Daha sonra Ankara’dan gelmeden önce Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta’nın namını duymuşlar ve bana kendilerini oraya götürmemi istediler. Bende seve seve götürdüm. Birbirinden lezzetli tatlıları tattılar ve gayet memnun kaldılar. Ben zaten buranın lezzetlerini biliyordum genelde misafirlerimiz bilir. Bizimle ilgilenen Sıtkı Usta ve ekibine sonsuz minnettarız” diye konuştu.

“Hayatımda ilk kez bu kadar güzel bir burma kadayıf yedim”
Hayatında ilk kez çok güzel bir burma kadayıf yediğini dile getiren Ankara’da özel bir şirkette genel müdür olarak görev yaptığını belirten yerli turistlerden Feza Sümer, lezzetinin anlatıldığından daha fazla olduğunu kaydetti. Sümer, “Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta çok güzel bir mekanmış personelleri ile müşteriye ilgileri ve hijyen konusunda çok temiz bir ortam oluşturmuşlar. Hizmetten ve lezzetlerinden çok memnun kaldık. Sıtkı Usta’nın Ankara Çukurambar’da yerleri de varmış bunu da öğrenmiş olduk. Artık tatlılarımızı Ankara’da bu mekanda yiyeceğiz. Açıkçası Diyarbakır’a geldiğimize değdi. Diyarbakır zaten güzel bir insanlık şehridir” dedi.

“Güzelim şehrimiz Diyarbakır’ı bizlere yıllarca kötü tanıtmışlar”
Diyarbakır’ı yıllardır kötü bir şehir olarak tanıttıkları için korku dolu bir şekilde buraya geldiklerini dile getiren Levent Geçkalanlar ise, “Yıllardır görmek isteğimiz bu güzel ilimiz Diyarbakır’ımızı bugün görmek kısmet oldu. Bu güzelim şehrimizi bizlere yıllarca kötü olarak gösterdiler adeta korku şehri gibi tanıttılar oysaki öyle değil geldik gördük gezdik muhteşem bir insanlık şehridir. Diyarbakır’ın kültürünü, doğasını ve insanlarını tanımak bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda Diyarbakır’ın meşhur kadayıfını yine meşhur tatlısını tatmak için buraya geldik. Açıkçası anlatılmayacak lezzette bir tatlı yedik ve Ankara’ya götürmek üzere tatlı siparişi verdik. Sıtkı Usta’nın tatlıları gerçekten de çok muhteşem. Öğrendiğimiz kadarıyla tüm ürünleri doğalmış. Öte yandan soğuk tatlıları, kadayıfı ve baklavaları gayet güzel ve lezzetliydi. Her zaman geleceğimiz bir mekan. Sıtkı Usta başta olmak üzere tüm personellerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sıtkı Usta’ya gideceğimizin kararını Ankara’da almıştık”
Sıtkı Usta’nın tatlı lezzetlerini duyduklarını ve Diyarbakır gezisi esnasında o lezzetlerden tatmak adına gideceklerinin kararını henüz yola çıkmadan Ankara’da aldıklarını dile getiren Aydan Şekerci ise, “Bir yeri sevindiren o şehrin insanıdır. İnsanları güzel ve sevecen bir şehirdir Diyarbakır. Buraya gelmeden önce nerelerde kalacağımız, nereleri gezeceğimiz ve nerelerde yemekler yiyeceğimizi önceden belirledik. Bu mekanlar arasında Sıtkı Usta’da vardı. Çünkü Ankara’da tatlı lezzetlerinden çok bahsediliyor. Bizlerde özellikle arkadaşlarla karar alıp meşhur kadayıf tatlısını yemeye gideceğimizin kararını aldık ve bugünde geldik birbirinden lezzetli tatlılarımızı yedik ve buradan siparişlerini verdiğimiz tatlılarımızı Ankara’ya da götüreceğiz. Birbirinden lezzetli tatlılarında herhangi bir katkı maddesi veya glikoz maddeleri yok hepsi birbirinden lezzetli doğal tatlılardır. Artık Diyarbakır’a her geldiğimizde tatlı tercihimiz burası olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kaliteli hizmetin haklı gururunu yaşıyoruz”
Ürünlerinin Avrupa’nın bir çok ülkesinden talep edildiğini ve yılın en iyi tatlı ödülünü aldıklarını dile getiren Sıtkı Altunbay, Diyarbakır’da 10, Ankara Çukurambar’da 1 şubelerinin olduğunu vurguladı. Altunbay, “Şubelerimizde birbirinden lezzetli ve doğal olarak hazırlanmış tatlılarımız mevcut. Avrupa'nın birçok ülkesinde ürünlerimiz talep ediliyor. Ankara’da, bakanlıklar, siyasi partiler, odalar ve borsalar, iş dünyasının temsilcileri, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamına kadar, firmalarının doğal ve leziz ürünleri tercih ediyor. Yılın en iyi tatlıcı ödülünü de almayı başardık. Bizleri tercih eden birbirinden kıymetli tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Kapımız her kese ardına kadar açıktır. Tüm personellerimiz ile müşterilerimize kaliteli bir hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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