Diyarbakır’da öğrenci ve velilere korona virüs uyarısı DÜ Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: “Her burnu akan veya ateşi olan çocuk korona virüs değildir” "12 yaş ve üzeri kronik hastalıkları bulunan çocukların aşı olmasını tavsiye ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da öğrenci ve velilere korona virüs uyarısı DÜ Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: “Her burnu akan veya ateşi olan çocuk korona virüs değildir” "12 yaş ve üzeri kronik hastalıkları bulunan çocukların aşı olmasını tavsiye ediyoruz"

İHA

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarının bulaş riskinin arttığını belirterek, "Her ateşi olan, burnu akan ya da öksürüğü olan hastanın korona virüs olmayacağı ve bunun yanında mevsimsel hastalıklar gibi hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Diyarbakır’da öğrenci ve velilere korona virüs uyarısı DÜ Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: “Her burnu akan veya ateşi olan çocuk korona virüs değildir” "12 yaş ve üzeri kronik hastalıkları bulunan çocukların aşı olmasını tavsiye ediyoruz"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarının bulaş riskinin arttığını belirterek, “Her ateşi olan, burnu akan ya da öksürüğü olan hastanın korona virüs olmayacağı ve bunun yanında mevsimsel hastalıklar gibi hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır” dedi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hasatlıklar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla mevsimsel kapalı ortamlarda bulunan ve burnu akan ya da öksürüğü olan her hastanın korona virüs olmayacağı ifade eden Prof. Dr. Tekin, “Bilindiği üzere çocukların okul dönemi başladı, bununla birlikte havalarda soğumaya başladı. Özellikle son dönemlerde çocuk vaka sayılarda bir artış görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir kapalı ortamlarda öğrencilerin bulunması, yakın temas olması ve teneffüslerde oyun oynamalarıdır. İkinci sebebi ise, havaların soğumasıdır. Bu önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuk vaka sayılarındaki artışın mevsimsel olarak diğer hastalıklarında bulaşabileceği akıllarda tutulmalıdır. Korona virüs açısından her ateşi olan, burnu akan yada öksürüğü olan her hastanın korona virüs olmayacağı ve bunun yanında mevsimsel hastalıklar gibi hastalıklar olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

“Öğretmen ile velilerin kurallar konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerekir”
12 yaş ve üzeri riskli hasatlıkları olan çocuklara korona virüs aşısı yapılmasını tavsiye ettiklerini belirten Prof. Dr. Tekin, “Bu süreçte yapılması gereken çocukların maske, mesafe ve hijyen konusunda öğretmen ile velilerin gereken hassasiyeti göstermesi, gereken uyarı ve önerileri vermeleri faydalı olacaktır. Sınıflarda ateşi çıkan öğrenci var ise bunu hızlı bir şekilde ayırıp PCR testi yapıldıktan sonra 2 gün karantinada tutulması en azından korona virüs ya da diğer mevsimler hastalık olduğunu ayrımını yapmak için fayda sağlayacaktır. Artık Avrupa ve Amerika birçok çocuk yaş grubunda aşılamada faz3 çalışma sonuçları açıklandı. Artık 12 yaş ve üzeri çocuklarında güvenli bir şekilde korona virüs aşısını yapılabileceğini biliyoruz. 12 yaş ve üzeri riskli hasatlıkları varsa çocuklara korona virüs aşısı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreci böyle devam edersek umarım önümüzdeki günlerde maske, mesafe, hijyen ve aşılamayı artırsak korona virüs ile mücadelemizi daha az vaka görerek atlatmış olacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Kurallara uymayan ve korona virüs aşısı yapan kişiler de hastalığı bulaştırabilirler”
Büyüklere de maske, mesafe, hijyen ve aşı çağrısı ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tekin, “Son günlerde insanlarda bir rehavet oluştu. Henüz olay bitmedi ve ne kadar aşılama oranımız artsa da korona virüse karşı riskimiz devam etmektedir. Korona virüs aşısı yapan kişiler hastalığı rahat bir şekilde atlatıyor ama bulaştırabilirler. Bunun için maske, mesafe ve hijyen hayatımızda bulunması, gereken hassasiyeti göstermemiz gerekir. Ama maalesef dışarı çıktığımızda özellikle kapalı ortamlarda yada dışarıda kalabalık ortamlarda insanların maske takmayarak rahat davrandığını görüyoruz. Henüz pandemi bitmedi, şu anki normalleşme pandemi normalleşmesidir ve lütfen maske ve mesafe konularında hassasiyetimiz devam etsin ki bir an önce bu pandemi sürecinden kurtulalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelenekselden geleceğe toprak esaslı malzemelerden üretilen yapılı çevreler çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Gelenekselden geleceğe toprak esaslı malzemelerden ...
İnönü Caddesi tarihi dokuya göre yenilenecek
YEREL HABERLER İnönü Caddesi tarihi dokuya göre yenilenecek
Evlat nöbetindeki acılı baba evladını PKK’dan almakta kararlı Baba Necmettin Biçer: “Çocuklarımızı nasıl götürmüşseniz o şekilde de getireceksiniz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba evladını PKK’dan almakta ...
Amedspor 155 hafta sonra zirvede
YEREL HABERLER Amedspor 155 hafta sonra zirvede
Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor
YEREL HABERLER Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye ...
Diyarbekirspor çöküşe çare arıyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor çöküşe çare arıyor
Yenişehir'de eğlenceli ve eğitici sokak
YEREL HABERLER Yenişehir'de eğlenceli ve eğitici sokak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline 'Acil Durum Eylem Planı' eğitimi verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline 'Acil ...
Can Dostlara 40 ton mama
YEREL HABERLER Can Dostlara 40 ton mama
Hazro’da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı
YEREL HABERLER Hazro’da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla ...
Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara yöneldi
YEREL HABERLER Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara ...
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu istedim, eşimle bizi dövdüler
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu istedim, eşimle bizi ...
Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik bulundu Silah ve mühimmatlar zula diye dolap bölmelerine yerleştirilmiş Polis ve jandarma dolap içindeki zuladan 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi
YEREL HABERLER Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik ...
MÜSİAD ve AFAD’dan örnek işbirliği
YEREL HABERLER MÜSİAD ve AFAD’dan örnek işbirliği
"AK Parti ülkenin en büyük gençlik hareketidir"
YEREL HABERLER "AK Parti ülkenin en büyük gençlik hareketidir"
12 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelik müjdesiyle bitiyor
YEREL HABERLER 12 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelik müjdesiyle ...
Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi
YEREL HABERLER Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline ...
Irak’tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu Şenay anne umut olmaya devam ediyor, 48 kelebeğe umut oldu
YEREL HABERLER Irak’tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu Şenay ...
Gençlere Rusya'da üniversite eğitimi fırsatı
YEREL HABERLER Gençlere Rusya'da üniversite eğitimi fırsatı
Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ...
Aileler HDP ve PKK'ya karşı direniyor Evlat nöbetindeki abla Bozdağ: "Madem suçlu değilsiniz neden kaçıp gittiniz bizimle yüzleşin"
YEREL HABERLER Aileler HDP ve PKK'ya karşı direniyor Evlat ...
'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi yürüdü
YEREL HABERLER 'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi ...
Diyarbakır İnter Akademi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır İnter Akademi gençlerin yoğun ilgisiyle ...
Diyarbakır'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.