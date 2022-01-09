Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ikinci yarıya galibiyetle başladı

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Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Lice Gençlikspor'u 31 mağlup eden Bağlar'ın sultanları, PlayOff iddiasını sürdürdü.

Bağlar Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği 2. Lig'de 7. maçında 5. galibiyetini elde ederek 15 puana ulaştı ve puan cetvelinde üçüncü sıradaki yerini korudu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda oynanan maç çekişmeli geçti. İlk seti 2624 kazanarak 10 öne geçen Bağlar Belediyespor, ikinci seti 2517 kaybedince Lice ekibi skoru 11 getirdi.



Galibiyeti başkana atfettiler

Üçüncü sette rakibine 2517'lik sonuçla üstünlük sağlayan Bağlar Belediyespor yeniden öne geçti. Dördüncü ve son seti 2514'lük sonuçla kazanan Bağlar Belediyespor, sahadan 31 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bağlar Belediyesporlu kadın voleybolcular , maçtan sonra galibiyet sevinci yaşayarak elde ettikleri başarılı sonucu spora ve sporcuya destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na armağan etti.

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