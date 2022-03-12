Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bu sene yağışların eksik olmadığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bu sabah itibariyle başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hava sıcaklığının 1 derece gösterdiği ilçe merkezi dahil olmak üzere dağlık bölgede bu sabah itibariyle başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de devam ediyor, yeşil arazilerin beyaz örtüyle kaplandığı Silvan'da meteoroloji tahminlerine göre yağışların devam edeceği, gece saatlerinde hava sıcaklığın eksinin altına düşeceği bildirildi.

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