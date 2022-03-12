Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak’a bağlı ilçelerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da beklenen yağışların 12 Mart 2022 akşam saatlerinden itibaren Batman'ın, Sason, Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Diyarbakır'ın kuzeyi Dicle, Hani, Lice, Kulp, ile Şırnak'ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere ilçelerinde 10 ile 20 santim kuvvetli kar, yüksek kesimlerde 20 santim üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenildiğini belirtilen açıklamada, “Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, sobabaca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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