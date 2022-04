Diyarbakır’da tedavi edilen kediler, okulun maskotu oldu Nuri Zekiye Has Ortaokulu Müdürü Recep Zengin: “Kedi ve hayvanlarla beraber devamsızlık sorunu olan öğrenciler de okula gelmeye başladı” “Öğrencilerimiz hayvan fobisini aşıyor, gördükleri hayvanlara karşı farklı bir ilgi oluşmaya başladı”

Diyarbakır’da Nuri Zekiye Has Ortaokulu müdürü, öğretmeni ve öğrencileri, okullarına gelen yaralı kedileri tedavi ederek sahiplendi. Kediler, okulun maskotu oldu.

Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, canlı dostu okul olarak biliniyor. Okul bahçesinde ağaçlarda kuşlar için yapılan yuvalardan, bunlara bırakılan yemlere kadar hayvanlara sahip çıkılıyor. Okul yönetimi, okulun çevresinde yaralı olarak gezen iki kediyi de bu şekilde sahiplendi. Yaklaşık bir ay önce tedavi edilen kediler, okulun maskotu oldu. Öğrenciler, kediler ile yakından ilgilenirken, aileleri de kedileri unutmayıp zaman zaman kedilerin yiyebilecekleri gıdaları gönderiyor. Devamsızlık yapan öğrenciler de sevimli kediler sayesinde okullarına gelip eğitimlerine devam ediyor.



“Devamsızlık sorunu olan öğrencilerde okula gelmeye başladı”

Nuri Zekiye Has Ortaokulu Müdürü Recep Zengin, Din Kültürü öğretmeni Şüheyda Ceylan’ın çok büyük bir katkısı olduğunu söyledi. Şüheyda öğretmenin sokakta bulduğu yaralı kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdiğini belirten Zengin, “Ondan sonra yaralı kediyi okulumuza getirdi, öğrencilerimizle tanıştırdı. Öğrencilerle tanıştırdıktan sonra öğrencilerin kediye yoğun bir ilgisi oldu. O günden sonra kedi, okulumuzda yaşamaya başladı. Öğrencilerle içli dışlı, teneffüste bazen kedi sınıfa giriyor. Sınıfta masalarına çıkıyor ve çocuklarını bunu bir arkadaşları olarak görmeye başladılar. Kedi sayesinde okulumuz daha eğlenceli hale geldi. Öğrencilerimiz hayvan fobisini aşıyor. Dışarıda gördükleri hayvanlara karşı farklı bir ilgi oluşmaya başladı. Kuru ekmekleri ıslatıp okulumuzun bahçesinde seriyorlar. Kuşların beslenmesini sağlıyorlar. Okul bahçesinde kuş evleri oluşturdular. Kediler ve hayvanlarla beraber okul daha eğlenceli hale gelmeye başlandı. Devamsızlık sorunu olan öğrencilerde okula gelmeye başladı. Ders aralarında daha etkili, daha eğlenceli zaman geçirdikleri için okulumuza olumlu bir katkısı oldu” dedi.

Hayvan dostları ile okullarını paylaştıklarını ifade eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şüheyda Ceylan, böyle bir projenin kendiliğinden gerçekleştiğini dile getirdi. Okulun civarında dolaşan kedilere öğrencilerin ilgi duyduğunu gördüklerini aktaran Ceylan, “Kediler biraz yaralıydı, veterinere götürdük. Bir ay boyunca tedavi süreçleri oldu. Daha sonra kedileri okulumuza getirdik ve onların yadırgamadığını fark ettik. Onlarda öğrencilere alışmışlardı. Onlar da artık okulumuzun birer üyeleriler. Aslında kedileri yaklaşık bir aydır sahiplendik. Daha önce okulumuzun çevresinde dolanıyorlardı ve dolanan başka kedilerde var” diye konuştu.



“Bazı öğrencilerimizin çantalarında mama taşıdıklarını gördük”

Bir aydır kedilere baktıklarını ve öğrenciler arasında ciddi manada farkındalık oluştuğunu fark ettiklerini belirten Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğrenciler beni gördüklerinde kediler hakkında bilgi veriyorlar. Gözle görülür bir farklılığın olduğunu şahsen ben çok iyi gördüm. Bazı öğrencilerimizin çantalarında mama taşıdıklarını gördük. Sadece bu kediler değil, sokaktaki diğer canlılar içinde. Onları gördüklerinde onlara yaptıkları fedakarlıklardan bahsediyorlar. Temel amacımız sokak hayvanlarının farkındalığını oluşturmak. Hatta aileleri bazen yoğurt, kedinin yiyebileceği, kalan ekmekleri sizin okulunuzda kuşlara ekmekler veriliyor. Bu kalan ekmekleri okulunuza götürün diyen aileler var. Amacımız okulumuzu hayvan dostu, canlı dostu bir okul haline getirmek.”

