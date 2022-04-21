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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ’den su depolarında bakım ve onarım çalışması

İHA

DİSKİ’den su depolarında bakım ve onarım çalışması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezine bağlı 4 ilçede yer alan gömme ve ayaklı su depolarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
DİSKİ, Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yer alan farklı tonajlardaki gömme ve ayaklı su deposunda temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, su depolarının bakımonarımı çerçevesinde içdış cephe boyama, vana değişimleri, yalıtım, demir aksamlarının yenilenmesi, deponun dışarıdan gelecek tehlikelere karşı çitlerinin örülmesi ve su deposu içi temizliğini gerçekleştiriyor.
Bağlar’da 13, Kayapınar’da 10 ve Yenişehir’de 1 su deposunda temizlik, bakımonarım işlemlerini tamamlayan ekipler, çalışmalarını Sur ilçesinde bulunan 36 su deposunda sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin Sur ilçesi Kengerli Mahallesi’nde yer alan 50 metreküp kapasiteye sahip olan su deposunun temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

“Su depoları, yaşam alanlarında önemli bir ihtiyaçtır”
Halk sağlığını korumak ve sudan kaynaklanabilecek hastalıklara karşı depo temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutşi, özellikle yalıtım işlemiyle su depolarının daha güvenli hale getirildiğini belirtti. Tutşi, “Su depoları, yaşam alanlarında önemli bir ihtiyaçtır. Arıtıp şebekeye verdiğimiz temiz sularımız bazen depolarımızın düzenli temizliğinin yapılmamasından kaynaklı kirlenmesi söz konusu olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımız depolarının temizliğini yaptırması gerekiyor. Sağlıklı suya ulaşabilmek için su deposunun periyodik bakımı takip edilmelidir. Periyodik bakımı ve dezenfeksiyonu yapılan su depoları, ayrıca tamire de ihtiyaç duymaz” dedi.

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