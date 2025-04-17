DMD hastası Muhammed'in tek umudu 3 milyon dolarlık ilaç

Muhammed Azam Yıldız Türkiye'deki DMD hastalarından sadece biri. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşıyor. Genetik ve bir o kadar da ölümcül olan kas hastalığı DMD ile mücade ediyor. Her gün yürüme cihazıyla yatıyor. Yolda yürürken bacaklarına ağrı giriyor. Bütün arkadaşları oyun oynarken o seyretmekle yetiniyor. DMD hastalığının ilerleyişi eğer durdurulamazsa zamanla kasları eritiyor, hareket kabiliyetini sınırlıyor. Sonunda hayati organlara da zarar veriyor. Muhammed'in en büyük umudu, yalnızca yurt dışından temin edilen 3 milyon dolarlık ilaç. Doğubayazıt'ta Muhammed için hem öğretmenleri hem de gönüllüler seferber oldu. Ailesi, Valilik onaylı kampanya başlattı ama yeterli değil. Ailenin ilaç için gerekli miktarın toplanması için daha çok desteğe ihtiyacı var.

“ASKER OLMAK İSTİYORUM”

Hastalıkla mücadele eden küçük Muhammed tedavisi için çağrı yaptı ve "Sizin desteklerinize ihtiyacım var” dedi. “Arkadaşlarımla okulda koşup oynamak istiyorum” diyen Muhammed'in en büyük isteği de büyüyünce asker olmak.