        DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı

        DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin, sosyal medyada yer alan "ormanların talan edildiği" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 18:31 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:31
        DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
        DMM'nin NSosyal'deki hesabından, Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin, "ormanların talan edildiği"ne yönelik iddialar hakkında açıklamada bulunuldu.

        Sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği aktarılan açıklamada, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve bu alanlarda her türlü tasarrufun Orman Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

        Türkiye'nin, Orman Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırdığı, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

        Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık Hazineye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmemekte, aksine orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir."

