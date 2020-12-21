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Do&Co, Delta Havayolları ile anlaşmaya vardı

Do&Co 10 yıl boyunca ABD'li Delta Havayolları'nın tüm uçuşlarında hizmet verecek. Frima KAP'a yaptığı açıklamada bu anlaşmanın ABD'deki büyüme planlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti

Do&Co, Delta Havayolları ile anlaşmaya vardı - haberler
Do&Co Delta'ya hizmet verecek
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HABERTURK.COM

Catering firması Do&Co, ABD'li Delta Havayolları'nın merkezi ikram tedarikçisi oldu. Firma 16 Mart itibarıyla Delta'nın tüm uzun ve kısa mesafeli uçuşlarında hizmet vermeye başlayacak.

Do&Co tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Delta Havayolları ile gerçekleşen ilk işbirliğini paylaşmaktan gurur duyar. Do&Co, 16 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Detroit'teki (DTW) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. Detroit, Delta Havayolları'nın ABD'deki en büyük merkezlerinden birisi olup, 2019 yılında günde 400'den fazla uçuşa ev sahipliği yapmıştır. Kazanılan bu yeni işbirliği, Do&Co için ABD'deki büyüme planlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir adımdır."

ATİLLA DOĞUDAN TARAFINDAN KURULDU

Türk iş insanı Atilla Doğudan'ın kurucusu olduğu Viyana merkezli Do&Co THY, Avusturya Havayolları'nın yanında 2018 British Havayolları ile İberia Havayolları'na hizmet vermeye başlamıştı.

Firma bunun yanında Henry am Zug markasıyla Avusturya Federal Demiryolları'nda da faaliyet gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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