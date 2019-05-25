DOB'un 'yıldızları' galada buluştu

2018-2019 sanat sezonunda kapalı gişe eserler sergileyen Ankara Devlet Opera ve Balesi, Congresium'da orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün üstlendiği konserle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

AA'nın haberine göre gala konserinde, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren projelere imza atan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Karahan, Canta pe'me, Celeste Aida gibi opera eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin sevilen şarkılarından Kerimoğlu Zeybeği ve Nazende Sevgilimi seslendirdi.

Konserde, Grand Prix ödüllü Görkem Ezgi Yıldırım, dünyanın önemli sahnelerinde yer alan mezzosoprano Ferda Yetişer, üç Grammy ödülü sahibi Bülent Bezdüz, Arnavutluk'taki 17. Uluslararası Maire Kraja Şan Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden Faik Mansuroğlu da sahnede aldı.

Sanatçılara ADOB orkestrası ve korosu eşlik etti.

Dinleyicilere Sevil Berberi operasından "Una voce poco fa", "Largo al factotum", Romeo ve Juliet operasından "Dunque io son", Don Carlo operasından "E lui!...desso…I'infante-Dio che nell'alma infondere" ile "Nazende Sevgili", "Mazi Kalbimde Yaradır" gibi Türk müziği eserlerinin yer aldığı geniş repertuvar sunuldu.

Tenor Murat Karahan, Nazende Sevgilim eserini dinleyicilerin alkışları ve yoğun istekleri üzerine ikinci kez seslendirdi.

Karahan, Kerimoğlu Zeybeği'ni seslendirirken, ADOB Müdürü Volkan Ersoy'u zeybek oynaması için sahneye davet etti. Karahan ile Ersoy, birlikte zeybek gösterisi sundular ve dinleyicilerden büyük alkış aldılar.

Konserin sonunda solistler birlikte sahneye çıkarak, "Dağ Başını Duman Almış" marşını seyircilerle birlikte seslendirdi.

Konser sonrasında açıklama yapan DOB Genel Müdürü Murat Karahan, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, Genel Müdürlüğe bağlı altı operada geçen senelere nazaran izleyici sayısında ve hasılatta büyük rekorlar kırdıklarını söyledi.

Karahan, "Çok güzel bir akşamdı. Emeği geçen herkese, orkestrama, koroma ve teknik ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi bütün sezon yalnız bırakmayan, her an yanımızda olan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.