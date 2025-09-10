Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı! Dof Robotik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Dof Robotik Sanayi, üç günlük bir talep toplama sürecinin ardından toplamda 45 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arzına 340 bin 447 kişi katıldı ve kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot düştü. Şimdi ise yatırımcılar firmanın ne zaman borsada işlem göreceğini merak ediyor. Peki, Dof Robotik Sanayi ilk BIST işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...
Dof Robotik Sanayi halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtımı yapan firma, kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot verdi. Öte yandan, Dof Robotik Sanayi'nin halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi olarak kullanacağı öğrendildi. Peki, Dof Robotik Sanayi borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
DOF ROBOTİK SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arzına 340 bin 447 kişi katıldı ve kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot düştü.
DOF ROBOTİK SANAYİ NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?
Firma, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı. Dof Robotik Sanayi 11 Eylül 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
DOF ROBOTİK SANAYİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi.
HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi.
Yüzde 4-5 GES ve yeşil dönüşüm.
Yüzde 10 Ar-Ge yatırımları.
Yüzde 10-15 Pazarlama ve satış.
Yüzde 10-15 Makine, ekipman ve proje yatırımları.
Yüzde 5-10 Girişim sermayesi yatırımları.
Yüzde 40-50 İşletme sermayesi.
DOF ROBOTİK SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL
Halka açıklık: Yüzde 33.39 (ek satış dahil)
Halka arz iskontosu: Yüzde 25.09
Bireysele eşit dağıtım
Yüksek başvurulu oransal dağıtım
T1-T2 bakiyesi kullanılamaz
Katılım endeksine uygun
HANGİ BANKALARDA VAR?
Garanti Bankası A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Işık Menkul Değerler A.Ş.
İhlas Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.