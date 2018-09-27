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Bebelerin uykusu, açlığı tokluğu, gazı huzuru, ilk gülücüğü, kirpiklerinin rengi , ayakları topuklarının pembeliği, filan derken hop bitti bir ay daha. Anne olmanın önce kendinden bir ufak ufak uzaklaşmak olduğunu söylemek istemem ama öncelik merkezinin değiştiği kesin. Ve bu deri değiştirmek gibi bir şey. Memnunum. Şükran doluyum. Piraye'de Rutkay Kerim' de, bu tatil bol bol rüzgar yedi.