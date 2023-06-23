Hastanedeki acil yoğun bakım servisinde 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Ali Gür, sezon itibarıyla zengin protein kaynağı olan ve şu sıralar vatandaşlarca doğadan toplanan mantarların tüketiminde artış yaşandığını söyledi.

Yağışların artmasıyla doğada çoğalan mantarlara dikkat edilmesini isteyen Gür, "Mantara bağlı acil servislerde zehirlenme vakalarında artış yaşanıyor. Şu anda acil yoğun bakım ünitesinde 3 yatan, 2 de kırmızı alanımızda mantar zehirlenmesiyle başvuran ve yatış işlemi yapılacak hastalarımız var" dedi.

"KÜLTÜR MANTARINI TERCİH ETMELİYİZ"

Mantar alırken doğada toplananların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gür, "Doğada benekli ve şapkalı mantarlar olsun bunların zehirli olduğunu vatandaş olarak bilemeyebiliriz. Bunlar genellikle zehirli türevler içermekte. Doğadaki mantar yerine özellikle kültür mantarı tercih etmeliyiz, kültür mantarını da alırken taze ve parlak olanlar tercih edilmeli." diye konuştu.

Pişirilen ya da yoğurtla tüketilen mantarlarda "zehrin gittiğine" yönelik halk arasında yanlış bilgi dolaştığına dikkati çeken Gür, mantarın içindeki toksinin ısıya dayanıklı olduğunu, pişirilse dahi zararlarının engellenemediğini işaret etti.

Zehirli mantar tüketiminde özellikle ilk 2 saat içinde çeşitli bulgular meydana geldiğini dile getiren Gür, şöyle devam etti: "Genellikle mide bağırsak sistemini etkileyen zehirli mantar tiplerinin tüketiminde çok fazla klinik kötü, ağır tablo beklemiyoruz ama genellikle bulantı, kusma ishal bulguları oluyor. Mantar yedikten sonra böyle semptomu olanlar en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalı. Mantar yedikten sonra bazen de geç bulgu verecek klinik tablo olabilir. Bunlar bizim için daha kötü çünkü zehrin etkisi daha geç olabilecek mantar tipinden yenmiştir. Bunlar da bulantı kusma, karın ağrısı, kanlı ishal, uyku hali gibi şikayetler olur."