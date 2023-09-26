Doğal Yaşam Festivali bu yıl sağlıklı yaşama gönül verenleri bir araya getiriyor

Doğal Yaşam Festivali bu yıl 6.Kez YBY Woods’da sağlıklı yaşama gönül verenleri bir araya getiriyor 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde bu yıl 6'ncısı gerçekleşecek olan YBY Woods Doğal Yaşam Festivali, doğal ve sağlıklı yaşama gönül verenlere ilk dakikasından son dakikasına kadar dopdolu bir hafta sonu sunuyor. Heyecanla beklenen festival, doğal beslenme ve sağlıklı yaşamanın püf noktalarının paylaşılacağı seminerlerden yoga aktivitelerine, öğretici atölyelerden tarım ve kamp yaşamı ile ilgili eğitimlere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Doğal ürünler, doğal ve sağlıklı gıda ve kozmetik stantlarının da yer alacağı festival, Yeni Türkü ve Sattas konserleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler için doğru bilgilerin paylaşıldığı bir festival başlıyor. 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde YBY Woods tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Doğal Yaşam Festivali’nde bütünsel sağlık tüm yönleriyle ele alınacak.

Festival; alanında uzman doktor, diyetisyen, yazar, akademisyen ve dünyaca ünlü sertifikalara sahip şefleri bir araya getirecek. Festival boyunca yetişkinler için planlanan seminer ve söyleşilerde sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi gibi merak edilen başlıklar değerlendirilecek. Aynı zamanda yetişkin workshopları, pek çok doğal ve organik gıda ile kozmetik standının bulunacağı etkinlik, ziyaretçilerini hafta sonunda hem bilgilendirmeye hem de eğlendirmeye hazırlanıyor.

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Doğal Yaşam Festivali’nde yapılacak söyleşilerle; kafa karışıklığı yaratan soruların yanıtları ve günlük yaşamda fayda sağlayacak tüyolar sunuluyor.

Etkinliğin ilk gününde 7’den 70’e herkesi çok sevdiği müzik gruplarından Yeni Türkü, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. İkinci gün ise Türkiye’de Reggea müziğinin önemli temsilcisi ve eğlenceli müzik gruplarından olan Sattas dinleyicileri ile buluşacak.

KAMP SEVERLERİ DE BULUŞTURACAK

Doğal Yaşam Festivali, kamp yapmanın ve karavanda yaşamın inceliklerini öğrenmek isteyenler için de gün boyu süren eğitici bir program sunacak. “Kamp Çantasında Neler Bulunmalı?”, “Kamp Çadırı Nasıl Kurulur?”, “Ateş Nasıl Yakılır” ve “Karavanda Yaşam” başlıklı sohbet ve eğitimler sayesinde doğada yaşam daha basit hale gelecek.

YBY Woods, Doğal Yaşam Festivali için 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde kapılarını 10.00’da açıyor. 19.00’da gerçekleşecek konserler ardından sonlanacak olan festival için biletlere Biletix, passo.com.tr, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor. 7’den 70’e herkese ormanın içinde eğlenceli bir hafta sunan YBY Woods’a dileyenler kendi sandalyesini, içeceğini, can dostu evcil hayvanını da yanında getirebiliyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla doğanın, ormanın içinde gönlünce güzel vakit geçirebiliyor.