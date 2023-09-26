Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Doğal Yaşam Festivali bu yıl sağlıklı yaşama gönül verenleri bir araya getiriyor

        Doğal Yaşam Festivali bu yıl 6.Kez YBY Woods’da sağlıklı yaşama gönül verenleri bir araya getiriyor

        30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde bu yıl 6'ncısı gerçekleşecek olan YBY Woods Doğal Yaşam Festivali, doğal ve sağlıklı yaşama gönül verenlere ilk dakikasından son dakikasına kadar dopdolu bir hafta sonu sunuyor. Heyecanla beklenen festival, doğal beslenme ve sağlıklı yaşamanın püf noktalarının paylaşılacağı seminerlerden yoga aktivitelerine, öğretici atölyelerden tarım ve kamp yaşamı ile ilgili eğitimlere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal Yaşam Festivali bu yıl sağlıklı yaşama gönül verenleri bir araya getiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doğal ürünler, doğal ve sağlıklı gıda ve kozmetik stantlarının da yer alacağı festival, Yeni Türkü ve Sattas konserleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

        Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil, ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler için doğru bilgilerin paylaşıldığı bir festival başlıyor. 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde YBY Woods tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Doğal Yaşam Festivali’nde bütünsel sağlık tüm yönleriyle ele alınacak.

        Festival; alanında uzman doktor, diyetisyen, yazar, akademisyen ve dünyaca ünlü sertifikalara sahip şefleri bir araya getirecek. Festival boyunca yetişkinler için planlanan seminer ve söyleşilerde sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aromaterapi gibi merak edilen başlıklar değerlendirilecek. Aynı zamanda yetişkin workshopları, pek çok doğal ve organik gıda ile kozmetik standının bulunacağı etkinlik, ziyaretçilerini hafta sonunda hem bilgilendirmeye hem de eğlendirmeye hazırlanıyor.

        REKLAM

        Doğal Yaşam Festivali’nde yapılacak söyleşilerle; kafa karışıklığı yaratan soruların yanıtları ve günlük yaşamda fayda sağlayacak tüyolar sunuluyor.

        Etkinliğin ilk gününde 7’den 70’e herkesi çok sevdiği müzik gruplarından Yeni Türkü, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. İkinci gün ise Türkiye’de Reggea müziğinin önemli temsilcisi ve eğlenceli müzik gruplarından olan Sattas dinleyicileri ile buluşacak.

        KAMP SEVERLERİ DE BULUŞTURACAK

        Doğal Yaşam Festivali, kamp yapmanın ve karavanda yaşamın inceliklerini öğrenmek isteyenler için de gün boyu süren eğitici bir program sunacak. “Kamp Çantasında Neler Bulunmalı?”, “Kamp Çadırı Nasıl Kurulur?”, “Ateş Nasıl Yakılır” ve “Karavanda Yaşam” başlıklı sohbet ve eğitimler sayesinde doğada yaşam daha basit hale gelecek.

        YBY Woods, Doğal Yaşam Festivali için 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde kapılarını 10.00’da açıyor. 19.00’da gerçekleşecek konserler ardından sonlanacak olan festival için biletlere Biletix, passo.com.tr, biletinial ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor. 7’den 70’e herkese ormanın içinde eğlenceli bir hafta sunan YBY Woods’a dileyenler kendi sandalyesini, içeceğini, can dostu evcil hayvanını da yanında getirebiliyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla doğanın, ormanın içinde gönlünce güzel vakit geçirebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Arda Güler o maçta sahada!
        Arda Güler o maçta sahada!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz