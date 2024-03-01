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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaza zam geldi mi, gelecek mi? Mart ayında doğalgaza zam var mı? BOTAŞ doğalgaz fiyatlarını açıkladı! - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ açıkladı!

        "Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusu araştırılırken, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'den açıklama geldi. Mart ayı ücret tarifesinin yanı sıra zam konusu hakkında da açıklama yapıldı. İşte, doğalgaz zammına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 08:40
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        Doğalgaza zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeki yerini aldı. BOTAŞ'tan son dakika yapılan bir açıklama ile Mart ayı doğalgaz fiyatları açıklandı. Peki, doğalgaza zam gelecek mi? İşte, detaylar...

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        DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

        BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Mart'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Yani Mart ayı için doğalgaza zam yapılmadı.

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        GÜNCEL DOĞALGAZ FİYATLARI

        BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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