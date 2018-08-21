Doğaseverlerin uğrak noktası: Kuzalan Tabiat Parkı
21.08.2018 - 13:16 | Güncelleme: AA
Şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, doğaseverleri cezbediyor. Kuzalan Tabiat Parkı, bünyesindeki doğal zenginliklerle ziyaretçilerine hem dinlenip huzur bulabildikleri hem de tabiatla iç içe olabildikleri bir ortam sunuyor
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Giresun'da şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı, doğaseverleri cezbediyor.
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AA'nın haberine göre Dereli ilçesinde 482 hektarlık alana sahip parkın en önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.
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Halkın "beyaz taş" olarak adlandırdığı travertenlere, park alanı ve çevresinde farklı yapılarda rastlamak mümkün.
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Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavigöl ile dikkatleri çeken parkın iç kısımlarına ilerledikçe farklı boyutlardaki şelaleler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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İçerisinden suların aktığı ormanlardan ilerledikçe doğanın güzelliğiyle baş başa kalınan Kuzalan Tabiat Parkı'nda sarkıt oluşturmaya başlayan mağara da görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.
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PARKTA 129 TÜR BİTKİ BULUNUYOR
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, yaptığı açıklamada, Kuzalan Tabiat Parkı'nın tabii güzellikleri ve zengin canlı çeşitliliğine sahip olan farklı ekosistem tipleriyle hayranlık uyandırdığını söyledi.
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Tabiat parkında travertenlerin önemli bir değer olduğunu ifade eden Kuduban, travertenlerin kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanında ve 2 şimşir ormanında bulunduğunu belirtti.
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Kuduban, Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarında yer aldığını anımsatarak, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akan derenin önemli bir değer olduğunu ifade etti.
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Parkın iç kısmında demirli ve kükürtlü mineral sular da olduğunu anlatan Kuduban, bunların da ayrı kaynaktan çıktığını vurguladı.
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Kuduban, travertenler bölgesinden itibaren yürüyüş yolları olduğuna da dikkati çekerek, şunları söyledi:
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"Patika yol boyunca değişik türlerde ağaçları, akarsuları, subasar ormanlarını, travertenleri, şelaleleri ve mağarayı görmek mümkün. Kuzalan Tabiat Parkı bünyesindeki doğal zenginliklerle ziyaretçilerine hem dinlenip huzur bulabildikleri hem de tabiatla iç içe olabildikleri bir ortam sunuyor."
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Parkın orman ekosistemi, kaya ekosistemi ve akarsu-şelale ekosistemi tiplerine hakim olduğunun altını çizen Kuduban, 60 farklı familyaya ait 129 bitki türüne ve toplamda 154 omurgalı hayvan türünü de ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
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"BİR AYDA YAKLAŞIK 42 BİN ZİYARETÇİMİZ OLDU"
Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesislerin işletmecisi Murat Yayla ise parka ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
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Kuzalan Tabiat Parkı'nın, Karadeniz'in en çok ziyaretçi çeken parklarının başında geldiğini vurgulayan Yayla, "Son bir ayda yaklaşık 42 bin ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçi çeşitliliğimiz çok, tur operatörleriyle çalışıyoruz. Çevre illerden günübirlik turların da tercih noktalarından biriyiz." dedi.
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Yayla, bölgede gelecek yıl aylık ziyaretçi sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
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