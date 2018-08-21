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Kuzalan Tabiat Parkı'nın, Karadeniz'in en çok ziyaretçi çeken parklarının başında geldiğini vurgulayan Yayla, "Son bir ayda yaklaşık 42 bin ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçi çeşitliliğimiz çok, tur operatörleriyle çalışıyoruz. Çevre illerden günübirlik turların da tercih noktalarından biriyiz." dedi.