TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ve Barış hayatın içindeki güzelliklere odaklanmak üzere birbirlerine söz verdiler.

Zeynep ve ailesine yapılan saldırıda şans eseri kimse yaralanmamıştır. Şimdi herkes bu saldırının altındaki nedeni aramaktadır. Bütün oklar Mehdi ve yeni girdiği iş ilişkilerini gösterirken, Zeynep tüm soğukkanlılığı ile masum birini yok yere suçlamaktansa, gerçeği öğrenme peşindedir.

Cemile ve Benal yeni hayatlarına alışmaya çalışırken yeni bir Mehdi'ye de alışmaları gerekmektedir. Nuh içinse en büyük problem Barış'ın şoförü olarak çalıştığını Mehdi'ye nasıl ve ne zaman açıklayacağı olacaktı.

Barış tüm kalbiyle Zeynep'in yanında olmak ve onu korumak isterken karşılaştığı durumlar yeni bir pencereden bakmasını sağlayacak, bu saldırıların altında dolaylı ya da dolaysız dahlinin olduğunu düşündüğü Mehdi'ye ulaşmasını sağlayan ip uçlarını arayacaktır.

Saldırılarla ilgili sürpriz bir gelişme karakterlerimizin tüm dünyasını alt üst ederken, uğradıkları artçı saldırıda bu kez o kadar şanslı olmayacaklardır.