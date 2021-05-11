Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 26, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 18 olacağı tahmin ediliyor.