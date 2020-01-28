AA

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevresi kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli’de 9, Iğdır ve Erzincan’da 7, Ardahan’da 3, Kars'ta 1, Erzurum’da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 8, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 40 ve Ergan'da 12 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.